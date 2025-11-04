Conférence / Atelier : Les réflexes Archaïques

Les réflexes archaïques jouent un rôle important dans la maturation de notre système nerveux dès la naissance.

Conférence / Atelier : Les réflexes Archaïques
Le 12/11/2025 19:00

3 place des Buissonets 26000 Valence Tél. 06 80 62 97 73

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Ils ont un impact sur le plan moteur, postural, émotionnel, comportemental et cognitif, entraînant parfois des difficultés dans ces domaines.
Pourquoi entreprendre un accompagnement en réflexes archaïques ? Pour qui ? Comment ?