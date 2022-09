Conférence autour de la sortie du livre : drôle de métier « entre les soignants et soignés »

Je propose une ouverture pendant cette conférence entre les deux côtés (le pile et le face), ne devraient pas être une dualité mais un équilibre

Le jour du changement, de cette place, nous les êtres humains nous avons chacun notre chemin de vie et devenir! Ce livre, ses lignes, montrent bien l’ouverture de ce débat, que je me fais une grande joie de vous partager… 32 ans dans les couloirs de la médecine sont une grande OUVERTURE!

Richard Amalric.

Vente et dédicace du livre

Info: 06.32.27.36.66