Conférence Autour des bébés: Maux de l’hiver

L’équipe de Naître et grandir en confiance – Pôle ressource périnatal & parental viendra vous parler du bénéfice possible des pratiques traditionnelles remises au goût du jour pour apaiser les maux de l’hiver.

Conférence Autour des bébés: Maux de l’hiver
Le 21/11/2025

rue Ninon Vallin 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 70 33 58

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Parmi les sujets abordés: Comment utiliser les plantes et le miel ; booster son immunité par l’alimentation ; apprivoiser les huiles essentielles ; fabriquer un Roll’on prêt à l’emploi…
A destination d’un public adulte.