Parmi les sujets abordés: Comment utiliser les plantes et le miel ; booster son immunité par l’alimentation ; apprivoiser les huiles essentielles ; fabriquer un Roll’on prêt à l’emploi…
A destination d’un public adulte.
Conférence Autour des bébés: Maux de l’hiver
L’équipe de Naître et grandir en confiance – Pôle ressource périnatal & parental viendra vous parler du bénéfice possible des pratiques traditionnelles remises au goût du jour pour apaiser les maux de l’hiver.
rue Ninon Vallin 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 70 33 58
Parmi les sujets abordés: Comment utiliser les plantes et le miel ; booster son immunité par l’alimentation ; apprivoiser les huiles essentielles ; fabriquer un Roll’on prêt à l’emploi…