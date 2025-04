Conférence avec les « Maisons Paysannes de la Drôme »

Conférence de l’association « Maisons Paysannes de la Drôme » animée par son président François Feugier et un de ses collaborateurs Bernard Leborne.

« Maisons Paysannes de la Drome », association d’utilité publique, a pour mission de préserver et valoriser notre patrimoine rural et paysager. Des bénévoles passionnés ont constitué un conservatoire des savoir faire et partageront lors cette soirée avec le public.