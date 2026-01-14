Cette conférence repose sur des méthodes percutantes et performantes à mettre en oeuvre, pour un résultat saisissant et inoubliable.
Chaque effet présenté a été testé en situation réelle et perfectionné pour un impact maximum. Il ne s’agit pas de « numéros théoriques » mais de routines prouvées et efficaces.
Le véritable mentalisme commence là où les autre s’arrêtent: c’est précisément là que cette conférence vous emmènera. A ne pas rater.
Conférence Beyond Mentalism – Radek Hoffman
La Conférence Beyond Mentalism de Radek propose une approche différente de celle des mentalistes traditionnels.
Salle Miyet (à l'étage) rue Andrevon 26300 Bourg-de-Péage
Cette conférence repose sur des méthodes percutantes et performantes à mettre en oeuvre, pour un résultat saisissant et inoubliable.