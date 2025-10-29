Conférence : Burn-out, dépression… et si c’était autre chose ? L’autisme au féminin révélé

En partenariat avec le Palais des Congrès & des Expositions Jacques Chirac à Valence, participez à une conférence unique sur un sujet trop souvent ignoré, l’autisme au féminin.

Avec la présence exceptionnelle de Julie Dachez, docteur en psychologie sociale et autrice à succès, la soirée s’animera autour d’une conférence, d’une table ronde interactive et de témoignages inspirants.

Avec le soutien d’Agir pour l’Autisme, Handicoop, Nelly Baron, Diffessens et l’Oiseau Siffleur, c’est un événement unique et révélateur qui vous attend le jeudi 11 décembre 2025 à 19h.