Une causerie gesticulée est un outil facilitant la prise de conscience sur un sujet complexe, sur un temps réduit. Ici nous discuterons des causes et des conséquences de l’explosion des factures d’électricités.

Ma facture a pris cher !

Samedi 9 Aout à 19h , venez assister à une causerie gesticulée aussi percutante qu’éclairante sur nos factures d’électricité. Vous avez déjà eu l’impression de ne rien comprendre à ces chiffres et lignes obscures ? Vous n’êtes pas seul !

Au programme : un décodage des arnaques et subtilités cachées dans nos factures, pour mieux comprendre ce que l’on paye (et pourquoi !).

C’est Gratuit, la conférence dure 1H avec un débat d’1h qui suivra.