Conférence : Cavanna, Reggiani, Montand, ces italiens qui ont réussi

« Interdit aux chiens et aux italiens » pouvait -on lire sur certaines vitrines du midi de la France au début du 20ème siècle. Il ne faisait pas bon alors être » Rital « … Des enfants de ces parias ont pourtant fait briller notre pays dans tous les domaines. De Cavanna l’écrivain à Serge Reggiani acteur devenu chanteur, en passant par Yves Montand, chanteur devenu acteur et plus encore, rencontre avec des monstres sacrés bien français qui nous font encore rêver et chanter.