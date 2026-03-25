Conférence chantée : amour, liberté, vérité – ACCES

La chanson de Pierre Perret est un prétexte à promenade et exploration sur ces mots trop souvent galvaudés.
Amour, liberté, vérité, il faudra choisir ; amour, liberté, vérité, plutôt qu’obéir.

Conférence chantée : amour, liberté, vérité – ACCES
Le 30/03/2026 18:00

20 rue Saint-Antoine 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 04 45

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Nous verrons que ces thèmes ont inspiré beaucoup de compositeurs et nous chanterons leurs chansons pour illustrer les interrogations que nous avons encore aujourd’hui et pour prendre du plaisir ensemble à réfléchir et à chanter. Le répertoire de Marc nous emmènera de Brassens à Ferrat, de Nougaro à Maxime Le Forestier, de Souchon à Anne Sylvestre mais aussi Béart, Moustaki et d’autres surprises.