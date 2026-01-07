Un temps qui se veut interactif sur un sujet mondial et intemporel tout autant qu’individuel. Être en vie et se sentir en paix avec soi et les autres, n’est pas chose aisée. Venez partager, échanger sur un sujet si précieux et qui sera complété par l’aspect psychologique. Des pistes d’action à mettre en pratique dans votre vie pourront être suggérées.
Conférence : Chemin pour la paix en soi et avec les autres
Venez rencontrer la psychothérapeute – Rebirth thérapeute Sandrine GALLINICA à l’occasion de sa présentation de la conférence « Chemin pour la paix en soi et avec les autres ».
20, rue Saint Antoine 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 04 45