Du mercredi 19 au vendredi 21 novembre, le Bus du Coeur des Femmes fera étape à Romans pour proposer aux participantes un parcours santé complet en 10 étapes.

En complément, une conférence « Coeur de Femmes » sera animée par Catherine Farcy, infirmière en pratique avancée, qui abordera les risques cardiovasculaires chez les femmes et les actions de prévention possibles.

Objectifs :

– Faire le point sur les maladies cardio-vasculaires

– Sensibiliser sur les risques chez la femme

– Prodiguer des conseils pour agir en prévention

Cette conférence sera suivie d’un cycle de 4 séances sur la gestion du stress, l’alimentation et l’activité physique, dès la semaine suivante.

Ouvert à tous sur inscription. En partenariat avec le CCAS, la Ville de Romans et le CPTS Solidar.