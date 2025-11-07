Conférence : Coeur de femmes

Du mercredi 19 au vendredi 21 novembre, le Bus du Coeur des Femmes fera étape à Romans pour proposer aux participantes un parcours santé complet en 10 étapes.

Conférence : Coeur de femmes
Le 18/11/2025 19:30

Rue Bistour 26100 Romans-sur-Isère Tél. 06 21 87 50 45

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

En complément, une conférence « Coeur de Femmes » sera animée par Catherine Farcy, infirmière en pratique avancée, qui abordera les risques cardiovasculaires chez les femmes et les actions de prévention possibles.
Objectifs :

– Faire le point sur les maladies cardio-vasculaires
– Sensibiliser sur les risques chez la femme
– Prodiguer des conseils pour agir en prévention

Cette conférence sera suivie d’un cycle de 4 séances sur la gestion du stress, l’alimentation et l’activité physique, dès la semaine suivante.

Ouvert à tous sur inscription. En partenariat avec le CCAS, la Ville de Romans et le CPTS Solidar.