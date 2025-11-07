En complément, une conférence « Coeur de Femmes » sera animée par Catherine Farcy, infirmière en pratique avancée, qui abordera les risques cardiovasculaires chez les femmes et les actions de prévention possibles.
Objectifs :
– Faire le point sur les maladies cardio-vasculaires
– Sensibiliser sur les risques chez la femme
– Prodiguer des conseils pour agir en prévention
Cette conférence sera suivie d’un cycle de 4 séances sur la gestion du stress, l’alimentation et l’activité physique, dès la semaine suivante.
Ouvert à tous sur inscription. En partenariat avec le CCAS, la Ville de Romans et le CPTS Solidar.