Partant du constat que, très souvent, dans les débats télévisés ou ceux conduits par les influenceurs sur les réseaux sociaux, les questions de défense sont abordées avec des prismes non explicites, ferments de la manipulation, cette intervention a pour objectifs :
1)
Replacer la conflictualité et les guerres dans la réalité humaine,
2)
Remettre le concept de la défense dans sa globalité
3)
Décrire les évolutions récentes qui structurent les armées
4)
Rappeler / expliciter les différentes composantes de la défense
5)
Éclairer les spécificités du contexte actuel (éviter l’effet de prisme)
6)
Approfondir des segments choisis (place des nouvelles technologies, place des composantes traditionnelles, armée de métier, dissuasion, etc.)
Il s’agit, au bout du compte, de rappeler aux citoyens que nous sommes notre responsabilité dans l’aptitude à notre pays à faire face à l’un des défis majeurs de notre temps.
Conférence : « comprendre les enjeux de la défense »
Le thème de cette présentation est de donner les clefs pour comprendre les conflits de notre temps et disposer de quelques éléments structurants pour être un citoyen éclairé dans les débats traitant des problématiques de défense.
Salle paroissiale A côté de l'église 26790 Tulette Tél. 07 52 04 07 47
Partant du constat que, très souvent, dans les débats télévisés ou ceux conduits par les influenceurs sur les réseaux sociaux, les questions de défense sont abordées avec des prismes non explicites, ferments de la manipulation, cette intervention a pour objectifs :