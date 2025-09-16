Pour beaucoup de pratiques artistiques et poétiques contemporaines, le paysage est lié à un état du corps autant qu’à un état de l’âme, ce que l’on pourrait nommer : l’incarnation du Paysage.
Le corps conçu comme un carrefour entre : la matière et l’esprit, le sujet et le monde.
Le paysage est alors un lieu privilégié où renouer l’unité du sens et du sensible.
Conférence : Corps à corps les mirages du paysage
L’historienne de l’art Catherine de Buzon vous présentera la conférence « Corps à corps les mirages du paysage » ! Venez nombreux !
Place Marcel Armand 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 51 89
Pour beaucoup de pratiques artistiques et poétiques contemporaines, le paysage est lié à un état du corps autant qu’à un état de l’âme, ce que l’on pourrait nommer : l’incarnation du Paysage.