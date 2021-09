Conférence : COVID19 : Crise de l’Information, de la Science ou de la Société ?

À l’heure où science et technologie sont au coeur des enjeux sociétaux (climat/énergie, 5G, biotechnologies, etc.), la façon dont les médias ont couvert la pandémie de COVID interroge. Comment expliquer la délétère cacophonie sanitaire qui s’est installée ? Quelle a été la place des journalistes scientifiques dans les rédactions ? Fallait-il laisser le traitement de cette information aux » experts « , et auxquels ? Pour l’avenir de notre santé comme de notre démocratie, il apparaît indispensable d’améliorer le traitement des questions et des controverses scientifiques.