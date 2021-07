Conférence dans le cadre de Parfum de Jazz

Invitées :

Julie DIEBOLT agence Nuances Music Productions

Martine CROCE agence Autre Rivage Productions

Marion PIRAS (sous réserve) agence Inclinaisons

Le petit monde qui gère contrats, carrière et communication des jazzmen est (et depuis fort longtemps) très masculin. Mais depuis quelques décennies des » agents artistiques » au féminin sont apparues : compétentes, entreprenantes et efficaces… Quelques-unes d’entre elles viendront nous parler de leur métier, de leurs difficultés et de leurs réussites.