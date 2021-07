Conférence dans le cadre de Parfum de Jazz

CONFÉRENCE : « Carrières féminines empêchées ou entravées », par Jean-Paul BOUTELLIER, créateur de Jazz à Vienne et amateur de jazz passionné.

Cette conférence s’attachera à prendre en compte et à analyser les principales difficultés rencontrées par des femmes voulant faire leur métier de musiciennes de jazz. Jutta HIPP, Mary OSBORNE, Mary Lou WILLIAMS, Monica ZETTERLUND et quelques autres offrent l’exemple de carrières féminines rendues difficiles voire impossibles du fait du harcèlement, de brimades ou autres empêchements. Et qu’en est-il dans la réalité d’aujourd’hui ?