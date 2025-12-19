Conférence de Février « Quoi de neuf sur l’histoire de la Drôme ? »

La Drôme fait l’objet de recherches en sciences humaines et sociales de la part de jeunes chercheurs qui fondent leur travail sur l’étude d’archives, d’édifices ou d’objets.

Pour les accompagner, le Conseil départemental de la Drôme leur accorde des bourses de soutien. Venez découvrir les travaux des lauréats 2025 !

Nous accueillons deux chercheurs :

– La révocation de l’édit de Nantes : une persécution genrée des protestants

À partir de 1680, avec les dragonnades, puis après la révocation de l’édit de Nantes en 1685, environ 150 000 huguenots quittent la France pour rejoindre la Confédération helvétique, les Provinces-Unies, l’Angleterre et le Saint-Empire. Parmi tous les huguenots concernés par cette répression et ce déplacement, les femmes occupent une place particulière. Elles sont frappées depuis 1660 par les édits royaux qui visent en premier lieu à les empêcher de travailler et en deuxième lieu à les convertir. Pourquoi les femmes ont été les premières à être touchées par le roi ? Peut-on considérer ces premières persécutions comme une exclusion à travers le genre ou s’agit-il seulement d’une question religieuse ?

par Diego Carbonari (doctorant en histoire, université Grenoble-Alpes, Grenoble)

– Lire l’agriculture sur le temps long : métabolisme et tradition du collectif en vallée de Quint (1920-2025).

À travers une approche par le » métabolisme agricole « , mon travail retrace, en différents pas de temps, l’évolution des flux et des ressources en vallée de Quint. Cette lecture met en lumière la force historique d’une tradition du collectif, toujours vivante dans les pratiques agricoles actuelles.

par Aubéline Bellom (doctorante en urbanisme, université Grenoble-Alpes, Grenoble)