ConfÃ©rence de FÃ©vrier

La Drôme fait l’objet de recherches en sciences humaines et sociales de la part de jeunes chercheurs qui fondent leur travail sur l’étude d’archives, d’édifices ou d’objets.

– Un patrimoine local : d’Érôme à Saint-Uze, un artisanat potier en évolution et en mutation, du XVIIIe siècle à nos jours par Florian Bouthrin (doctorant en histoire, université Grenoble-Alpes)

Nos dernières recherches sur Érôme permettent d’observer un village potier riche en artisans. Il est fondamental de replacer cet artisanat dans une zone potière plus large et en mutation, notamment autour de Saint-Uze, en plein développement au XIXe siècle. On peut ainsi mettre en avant une continuité jusqu’à nos jours, grâce aux acteurs locaux.

– Une communauté cistercienne féminine en Drôme : l’abbaye de Vernaison par Lucas Bobillon (master 2 d’archéologie, université Lyon 2 Lumière)

L’étude archéologique du bâti de l’église abbatiale et de la salle capitulaire encore en élévation vise à comprendre comment s’est déroulé le chantier médiéval. Ses phases de construction, ses remplois, sa décoration progressive sont examinés en adéquation avec les sources archivistiques détenues par les Archives de la Drôme.