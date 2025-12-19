Conférence de Janvier « Quoi de neuf sur l’histoire de la Drôme ? »

La Drôme fait l’objet de recherches en sciences humaines et sociales de la part de jeunes chercheurs qui fondent leur travail sur l’étude d’archives, d’édifices ou d’objets.

Pour les accompagner, le Conseil départemental de la Drôme leur accorde des bourses de soutien. Venez découvrir les travaux des lauréats 2025 !

Nous accueillons deux chercheuses :

– Analyse des discours de transmission mémorielle du maquis de la Résistance du Vercors dans le milieu scolaire local de nos jours

Cette recherche analyse comment la mémoire de la Résistance du Vercors est transmise aux collégiens aujourd’hui, en croisant les approches pédagogiques officielles, les pratiques de terrain et la réception par les élèves. L’objectif est de comprendre comment ces discours mémoriels participent à la formation citoyenne des jeunes.

par Manon Bonjean (master 1 d’histoire, civilisations, patrimoine, université Rennes-2)

– Créer-fabriquer. D’un savoir-faire artisanal à une pratique organisationnelle de la création. Le cas de la manufacture de porcelaine Revol

Le débat historique oppose les savoir-faire artisanaux, traditionnellement associés à la pièce unique et garants de qualité, aux pratiques industrielles, identifiées aux principes de rationalisation des processus et de standardisation de la création. La manufacture d’art Revol, en faisant cohabiter des techniques traditionnelles fondées sur des gestes immuables et des procédés automatisés issus d’une innovation de pointe, invite à redéfinir les contours du dialogue entre artisanat, industrie et design. Cette relation vertueuse propose une nouvelle orientation au débat académique, éclaire une dimension peu explorée des savoir-faire industriels et invite à reconnaître, en ce lieu hybride qu’est la manufacture d’art, un espace inédit de création.

par Hélène Panhard-Lathoud (doctorante en arts industriels, design, architecture, université Jean-Monnet, Saint-Étienne)