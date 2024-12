ConfÃ©rence de Janvier

– Être tenancière d’une maison de tolérance aux XIXe et XXe siècles : l’exemple du 41, rue de la Citadelle à Valence par Tess Legourd (master 2 d’histoire, université Avignon)

L’histoire de la prostitution a souvent privilégié l’étude d’un phénomène global concernant le commerce des corps, mais pourquoi ne pas s’intéresser aux femmes qui tenaient ces commerces ?

Voilà la question à laquelle on tentera de répondre en se penchant sur la vie des tenancières du 41, rue de la Citadelle.

– Protéger et secourir les habitants : les responsables drômois face à l’occupation autrichienne (1815-1816) par Côme Fradelin (master 2 d’histoire, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Après la défaite de Waterloo en 1815, les armées alliées pénètrent en France et occupent certains départements.

Près de 20 000 Autrichiens s’installent ainsi dans la Drôme, mettant l’administration préfectorale et ses relais locaux face à une terrible alternative : l’organisation ou la ruine.

On assiste alors, en l’espace de quelques mois, à une exceptionnelle montée en puissance de l’ » État local » drômois, dont il s’agit de souligner les ambitions, les moyens et les limites.