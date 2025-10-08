C’est dans une épave d’époque hellénistique coulée au large de presqu’île de Giens, dans la première partie du IIIe siècle avant notre ère, que fut découvert un petit ensemble d’une vingtaine de monnaies en bronze. Il s’agit du premier « chalque » (bronze) émis par la Marseille grecque qui va devenir le prototype principal des premières séries monétaires émises en Grande Bretagne et en Gaule.
En partenariat avec l’association Archéologie et Patrimoine Pays de Montélimar.
Conférence de Jean-Albert Chevillon sur la monnaie de Massalia
Jean-Albert Chevillon, chercheur, numismate, présente son ouvrage sur la monnaie de Massalia « Le premier chalque de la Marseille grecque et ses implications ».
16 bd Général de Gaulle 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 22 62
C’est dans une épave d’époque hellénistique coulée au large de presqu’île de Giens, dans la première partie du IIIe siècle avant notre ère, que fut découvert un petit ensemble d’une vingtaine de monnaies en bronze. Il s’agit du premier « chalque » (bronze) émis par la Marseille grecque qui va devenir le prototype principal des premières séries monétaires émises en Grande Bretagne et en Gaule.