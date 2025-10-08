Conférence de Jean-Albert Chevillon sur la monnaie de Massalia

Jean-Albert Chevillon, chercheur, numismate, présente son ouvrage sur la monnaie de Massalia « Le premier chalque de la Marseille grecque et ses implications ».

Le 21/11/2025 18:00

C’est dans une épave d’époque hellénistique coulée au large de presqu’île de Giens, dans la première partie du IIIe siècle avant notre ère, que fut découvert un petit ensemble d’une vingtaine de monnaies en bronze. Il s’agit du premier « chalque » (bronze) émis par la Marseille grecque qui va devenir le prototype principal des premières séries monétaires émises en Grande Bretagne et en Gaule.
