Conférence : De la naissance de l’univers à l’avènement du vivant, par Alain Renaux

Grignan, Pierres et Roses Anciennes vous invite à la conférence – diaporama
» De la naissance de l’univers à l’avènement du vivant « ,
par Alain Renaux, Ethnobotaniste
Alain Renaux nous offre une conférence-diaporama qui retrace les événements majeurs de l’histoire de l’univers, depuis les premières secondes, jusqu’à la formation de la vie.
Cette conférence a pour but principal de faire comprendre à chacun qu’il est UN avec l’univers, en expliquant les liens unissant les étoiles aux êtres humains.
Les matériaux de notre corps ont commencé de se constituer il y a plus de 13 milliards d’années …
De la cellule à la rose !!
La conférence sera suivie d’un dîner à 20h à la Ferme Chapouton à Grignan.
Plat, dessert, eau, café : 24EUR – Verre de vin : 5EUR
RESERVATION OBLIGATOIRE Pour la conférence seule OU la conférence et le repas.
Réservation par mail : rosesanciennesgrignan@gmail.com
SMS ou tel : 07 88 54 47 72