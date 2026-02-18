Conférence : De la naissance de l’univers à l’avènement du vivant, par Alain Renaux

Grignan, Pierres et Roses Anciennes vous invite à la conférence – diaporama

» De la naissance de l’univers à l’avènement du vivant « ,

par Alain Renaux, Ethnobotaniste

Alain Renaux nous offre une conférence-diaporama qui retrace les événements majeurs de l’histoire de l’univers, depuis les premières secondes, jusqu’à la formation de la vie.

Cette conférence a pour but principal de faire comprendre à chacun qu’il est UN avec l’univers, en expliquant les liens unissant les étoiles aux êtres humains.

Les matériaux de notre corps ont commencé de se constituer il y a plus de 13 milliards d’années …

De la cellule à la rose !!

La conférence sera suivie d’un dîner à 20h à la Ferme Chapouton à Grignan.

Plat, dessert, eau, café : 24EUR – Verre de vin : 5EUR

RESERVATION OBLIGATOIRE Pour la conférence seule OU la conférence et le repas.

Réservation par mail : rosesanciennesgrignan@gmail.com

SMS ou tel : 07 88 54 47 72