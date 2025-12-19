Conférence de Mars « Quoi de neuf sur l’histoire de la Drôme ? »

La Drôme fait l’objet de recherches en sciences humaines et sociales de la part de jeunes chercheurs qui fondent leur travail sur l’étude d’archives, d’édifices ou d’objets.

Pour les accompagner, le Conseil départemental de la Drôme leur accorde des bourses de soutien. Venez découvrir les travaux des lauréats 2025 !

Nous accueillons deux chercheurs :

– Les ensembles archéologiques du Taï 1 (grotte de Thaïs, Saint-Nazaire-en-Royans) revisités. Approche typo-technologique des collections lithiques.

Selon les fouilles des années 1960, la grotte est occupée par des populations magdaléniennes puis aziliennes. Une nouvelle étude des archives de terrain combinée à une approche techno typologique du matériel lithique permet d’affiner les attributions culturelles des différentes phases d’occupation et l’évolution des comportements humains de cette région. L’objectif est de mieux comprendre les dynamiques de peuplement du Vercors et de déterminer s’il s’agit d’un prolongement du courant magdalénien alpin ou d’une influence épigravettienne méridionale.

par Chloé Voisinet (master 1 d’anthropologie, université Paris-Nanterre)

– La succession litigieuse de Louis II de Poitiers, dernier comte du Valentinois-Diois (1419-1446)

À la mort de Louis II de Poitiers en 1419 s’ouvre une querelle successorale qui oppose familles, princes et institutions autour de l’héritage du défunt comte du Valentinois-Diois. Cet épisode témoigne des tensions politiques et juridiques qui traversent le Dauphiné, et même le Royaume, à la fin du Moyen Âge.

par Mattéo Besse (master 2 d’histoire, université Lyon 3 Jean-Moulin)