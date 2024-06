Le musée du Louvre conserve environ 9000 cadres anciens d’une variété et d’une qualité exceptionnelles.

L’étude et l’inventaire de cette collection que mène le département des Peintures invite à réfléchir au statut particulier du cadre et au rôle déterminant qu’il joue pour l’appréciation de la peinture. Le cadre est-il une oeuvre d’art en soi? Quels liens entretient-il avec l’oeuvre qu’il borde? Qu’est-ce qu’un « beau cadre »?