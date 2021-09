Conférence-débat avec Michel Lepesant, philosophe de la Décroissance

Conférence-débat organisée par les Amis de la terre de la Drôme, avec la participation de Michel Lepesant, philosophe partisan et artisan de la décroissance.

Alors que les catastrophes climatiques se répètent et que les réponses politiques paraissent insuffisantes, n’est-il pas temps de s’interroger collectivement ?

Avec vous Michel Lepesant tentera de trouver les réponses à la question « comment tirer bénéfice des crises climatique, sanitaire, sociale… pour repenser notre avenir ? ».

Ciccina, clown de la compagnie Zafourire, interviendra de façon décalée pour nous rappeler que la réflexion et l’action riment aussi avec fantaisie et bonne humeur.