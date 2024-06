(Re)trouver le fil de la communication : rejoignez nous lors d’un échange dédié à renforcer le dialogue et les liens parents – ados !

Aimy Nury d’ « Apprends-toi – Psychopédagogie positive » a déjà partagé aux jeunes de La Motiv’ quelques outils pour mieux communiquer, et le 02 juillet elle en partagera d’autres avec vous !

Cette conférence est proposée par La Motiv’, lieu d’accueil et d’accompagnement pour des jeunes déscolarisés pour souffrance scolaire et leurs parents.