Conférence : Défense et restauration des sols en Algérie par Laurent SACCARDY

Louis SACCARDY, polytechnicien, inspecteur des eaux et forêts de Nancy, est affecté dès le début de 1935 à la Station de Recherches Forestières d’Alger, où il se fera remarquer par ses travaux de botanique et de phytosociologie. Cette spécialisation scientifique, alliée à la connaissance des problèmes montagnards acquise dans les Alpes de l’Oisans, font de lui un forestier accompli, particulièrement averti des questions de lutte contre les érosions de toutes natures.

Le Gouvernement Général de l’Algérie, conscient de la gravité de la situation, entreprendra alors, grâce à ce natif du Dauphiné, une grande politique de restauration agricole, pastorale et forestière qui modifiera durablement le paysage des collines d’Algérie.

La D.R.S. algérienne allait naître. La lutte contre les érosions sous toutes leurs formes et spécialement contre les érosions pluviales constitueront l’objectif essentiel de ce service.