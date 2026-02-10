Conférence – Dégradation du permafrost : Quelles conséquences en montagne ?

Le permafrost, sol gelé de façon pérenne, a longtemps contribué à la stabilisation des pentes dans les Alpes en « cimentant » le sol.

Le permafrost, sol gelé de façon pérenne, a longtemps contribué à la stabilisation des pentes dans les Alpes en « cimentant » le sol. Dans le contexte actuel du changement climatique, le permafrost se réchauffe, parfois jusqu’à atteindre le point de fonte – déstabilisant par la même les pentes qui en sont constituées.

Cette conférence s’intéressera à la définition du permafrost, aux méthodes d’études et de surveillance actuelles ainsi qu’à l’évolution du permafrost dans les Alpes au cours des dernières décennies. Enfin, seront également abordé le rôle du permafrost dans les occurrences des écroulements et glissements, et la capacité à prévoir ces évènements.

Avec Meven Philippe, Post-doctorant à l’Université Savoie Mont Blanc, CNRS UMR 5204, Laboratoire Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne

Entrée gratuite, inscription obligatoire.

Si vous ne pouvez pas venir le jour J, vous retrouverez la conférence en différé à 20h, sur notre chaîne YouTube. N’oubliez pas de vous abonnez et d’activez la cloche pour recevoir la notification de diffusion : https://www.youtube.com/@fondationevertea