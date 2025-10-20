Conférence dérangée, « PARLOIR FAMILLE »

C’est une histoire de prison, une histoire de famille.

ça fait 30 ans et on en parle encore…

Il y a la fille.

Il y a la mère, qui n’est pas la mère de la fille.

Il y a le père, qui est le mari de la mère et le père de la fille.

Il était dedans, elles étaient dehors.

Dans cette conférence dérangée, elles et il témoignent et livrent leurs regards sur l’enfermement.

L’association Parloirs libres a vu le jour à l’occasion de la création de cette conférence dérangée.

Louis Perego tombe à 21 ans pour braquage avec un pistolet en plastique. Entre 1970 et 1994, il totalise 18 ans de réclusion pendant lesquelles il écrit 4 livres.

Annette Foëx a accompagné Louis Perego dans un parcours prison de 8 ans dans les années 90.

Christine Perego est enseignante-chercheure en didactique des langues et des cultures. Après avoir visité son père en prison pendant son enfance, elle a mis à distance le monde carcéral. Elle y revient aujourd’hui par cette conférence dérangée.