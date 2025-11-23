Conférence d’Éric Emeraux « LA TRAQUE DES CRIMINELS DE GUERRE EN FRANCE »

Éric Emeraux est depuis 2020 expert en lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les crimes internationaux, en France et à l’étranger, auprès d’organisations européennes et des Nations unies.

L’Office Central de Lutte contre les Crimes contre l’Humanité, les génocides et les crimes de guerre (OCLCH) se situe au coeur d’un combat sans frontières contre l’impunité.

Cette conférence vous plongera dans les arcanes d’une traque implacable, celle des criminels les plus recherchés de la planète.

Éric Emeraux explorera d’abord les missions de l’OCLCH, son cadre d’intervention et l’écosystème international dans lequel elle opère.

Puis il examinera le processus glaçant qui transforme un individu ordinaire en bourreau, cette banalité du mal qui défie notre entendement. Enfin, il analysera les mécanismes de prévention susceptibles d’enrayer cette mécanique mortifère.

À travers son expérience de terrain, relatée dans « La traque est mon métier » et « Quand l’abîme te regarde », il partagera les réalités d’une guerre judiciaire menée contre l’oubli et le déni.

Car la traque ne s’arrête jamais : les bourreaux vieillissent, mais les victimes attendent. Cette conférence est une plongée dans l’humanité confrontée à ses propres ténèbres, et dans l’obstination de ceux qui refusent que les monstres dorment en paix.