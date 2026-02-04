Avant la Révolution, Romans compte un grand nombre d’institutions religieuses ou établissements charitables : l’hôpital Saint-Foy (créé en 1030), l’Hôpital de la Charité, l’Hôpital général, l’Aumône Perrot de Verdun et bien d’autres encore.
Au XIXe siècle, l’hôpital devient progressivement l’institution sanitaire majeure que nous connaissons aujourd’hui.
Les archives de ces institutions constituent une source d’information précieuse. Que peuvent-elles nous apprendre ? Tour d’horizon d’archives essentielles pour l’histoire des familles, de la santé et plus généralement pour l’histoire locale.
Venez nombreux pour la conférence « Des archives bien hospitalières… » par Julien Mathieu, et faites un tour d'horizon d'archives essentielles pour l'histoire des familles, de la santé et plus généralement pour l'histoire locale.
3 rue des Clercs 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 45 89 89
