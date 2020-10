Conférence d’Histoire de l’Art : L’Ange du Bizarre – Fantasmes et Cauchemars – De Füssli à Garouste

Après les jugements derniers du XVI ème siècle, l’Ange du Bizarre inspire les romantiques, Füssli et ses cauchemars, Goya et ses sorcières au Sabbat, mais aussi les surréalistes avec les paradoxes de l’inconscient (Magritte – Delvaux – Dali) et Garouste aujourd’hui qui projette sa bipolarité.

On peut apprécier les modalités d’un courant majeur de l’art plastique, ces créatures en pleine métamorphose témoignent de l’inquiétude sur la nature humaine entre l’ange et la bête……