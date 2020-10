Conférence d’Histoire de l’Art : Les Tentations de Saint Antoine

Ermite retiré dans le désert d’Egypte, sa vie de privation le conduit à avoir des visions de montres.

Péchés et tentations l’assaillent mais il résiste.

Schongauer, Cranach, Bosch et mème Cézanne et Dali ont cherché à figurer ce monde fantastique qui s’incarne par des bêtes, des humains étranges, des femmes lascives et des sorcières.

Le culte, très populaire, de Saint Antoine est important au Moyen Age !