Conférence : Ecrire l’histoire locale entre les deux guerres

Présentation des recherches du groupe « partager nos recherches aux archives ».

Le 16/10/2025 18:00

En partenariat avec les Archives communales et communautaires de l’agglomération valentinoise, un groupe d’adhérents de l’UPAVAL -animé par Annie Gay, une bénévole de l’association- et accompagné d’historiens et d’archivistes, travaille depuis plusieurs années sur l’histoire locale à travers les archives.