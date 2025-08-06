En partenariat avec les Archives communales et communautaires de l’agglomération valentinoise, un groupe d’adhérents de l’UPAVAL -animé par Annie Gay, une bénévole de l’association- et accompagné d’historiens et d’archivistes, travaille depuis plusieurs années sur l’histoire locale à travers les archives.
Conférence : Ecrire l’histoire locale entre les deux guerres
Présentation des recherches du groupe « partager nos recherches aux archives ».
26, Place Latour-Maubourg 26000 Valence Tél. 04 75 56 81 79