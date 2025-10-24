Conférence et lecture de paysage- L’eau dans tous ses états

A 14h30; lecture de paysage en bord de rivière. RDV sur Pont la Drôme, rive droite, en dessous des Garants.
Suivi à 16h par une conférence d’Olivier Bielakoff du Syndicat Mixte de la Rivière Drôme et une présentation de la loi sur l’eau..

Le 01/11/2025 14:30

et Salle Fernand Magnan 26310 Valdrôme Tél. 06 16 97 59 65

Gratuit pour les visiteurs

… des politiques de gestion du bassin versant et échanges.
Organisé par les Amis de Valdrôme.