… des politiques de gestion du bassin versant et échanges.
Organisé par les Amis de Valdrôme.
Conférence et lecture de paysage- L’eau dans tous ses états
A 14h30; lecture de paysage en bord de rivière. RDV sur Pont la Drôme, rive droite, en dessous des Garants.
Suivi à 16h par une conférence d’Olivier Bielakoff du Syndicat Mixte de la Rivière Drôme et une présentation de la loi sur l’eau..
et Salle Fernand Magnan 26310 Valdrôme Tél. 06 16 97 59 65
