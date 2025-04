Conférence : Etude sur le portrait en Dauphiné

Situé entre Lyonnais et Provence, le Dauphiné est un carrefour géographique stratégique au XVIe siècle, marqué par les échanges commerciaux et culturels facilités par le Rhône et les routes vers l’Italie. Malgré son rôle dans les guerres d’Italie et les troubles religieux, cette région reste un foyer artistique dynamique, nourri par ses centres religieux et intellectuels. Longtemps considéré comme pauvre en témoignages de la Renaissance, le Dauphiné révèle aujourd’hui une production picturale foisonnante, en particulier dans le domaine du portrait, attestant de son intégration aux grands courants artistiques de son temps.

Etienne de Martellange, Portrait présumé de Blaise de Pardaillan, seigneur de la Motte-Gondrin, 1561, Huile sur bois, 41,9 x 29,2 cm. Localisation inconnue. © Camille Larraz