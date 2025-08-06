Dans ce cadre, il a écrit et réalisé une centaine de films, séries, courts et longs métrages dont « La Prophétie des grenouilles ». Il a participé à l’aventure du développement du film d’animation qui a permis de fixer dans la région des studios, des lieux de formation, notamment sur le site de la Cartoucherie à Bourg-lès-Valence, aujourd’hui troisième pôle d’animation hexagonal. Cette conférence se propose de faire un retour sur ces quarante ans d’histoire assez atypique. Elle sera aussi l’occasion pour l’auteur de présenter ses deux derniers ouvrages, « Press-Citrons », un recueil de dessins de presse et « Les histoires époustouflantes du vingtième siècle », tome 1 de 1900 à 1925.
Conférence : Folimage, anatomie d’une aventure Dromoise
Jacques-Rémy Girerd a participé à la création des studios Folimage à Valence en 1981.
24 avenue Sadi Carnot 26000 Valence Tél. 04 75 56 81 79