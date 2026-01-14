Conférence : Forêts tropicales humides : leur importance pour l’avenir de l’humanité

Lors de cette conférence, le Dr Thomas Couvreur vous propose d’explorer avec lui ce que sont les forêts tropicales humides : comment elles sont définies et comment les chercheurs les étudient.

Il abordera notamment la question du pourquoi ces forêts jouent un rôle crucial, non seulement pour les pays tropicaux qui en dépendent directement, mais aussi pour l’humanité dans son ensemble.

Il partagera également un exemple concret de projet de conservation durable de forêts tropicales dans l’ouest de l’Equateur (Amérique du Sud) auquel il participe depuis cinq ans, afin de montrer en quoi ces initiatives locales, souvent modestes en apparence, seront déterminantes pour notre avenir commun.

Conférence, proposée par le Dr Thomas Couvreur, Directeur de recherche à Institut de Recherche pour le développement (IRD) à Montpellier.

Conférence gratuite et ouverte à tous

Pour ceux et celles qui ne peuvent être présents à Valence, la Fondation evertéa vous propose de regarder la conférence en différé le lendemain : le jeudi 05/02/2026 à 20h.