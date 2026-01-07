De la littérature à la peinture, en passant par la recherche historique, cette programmation invite chacun à découvrir, comprendre et valoriser la place des femmes dans la culture et dans notre société. Conférences, ateliers, lectures et sélections thématiques viendront rythmer ce temps fort, conçu comme un hommage sensible et inspirant à celles qui ont marqué et continuent de marquer nos imaginaires.
Françoise COQUILLAT, professeure agrégée et docteure en histoire contemporaine, propose une conférence autour de son ouvrage En
première ligne, une histoire des infirmières durant la Première Guerre mondiale. Ce récit met en lumière le rôle essentiel et souvent
méconnu des infirmières durant le conflit, grâce au regard expert d’une historienne reconnue et conférencière. Présence de la librairie Le Roi Lire, pour ventes et dédicaces. Pour adultes et adolescents.
Conférence Françoise Coquillat
dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la bibliothèque célèbre la femme à travers un programme d’animations qui met en lumière la créativité, la force, la voix et l’histoire des femmes.
