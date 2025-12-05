Conférence + galette : Le bonheur des plantes est sous nos pieds

Pour commencer cette nouvelle année, la Fondation evertéa vous invite à venir partager un moment convivial autour d’une galette des rois, à partir de 17h00, à la Médiathèque Latour Maubourg, suivi de la conférence, qui débutera à 18h.

Conférence gratuite et ouverte à tous, proposée par le Pr Daniel Wipf, Professeur en Agroécologie, INRAE, Institut Agro, Université de Bourgogne Europe, Université de Bourgogne Franche-Comté, Dijon.

Les plantes ont colonise? le milieu terrestre en s’associant notamment avec des microbes du sol. La symbiose la plus répandue dans le monde ve?ge?tal est la mycorhize, forme?e entre les racines et des champignons du sol. Cette symbiose a e?te? de?crite pour la premie?re fois en 1885 par le Botaniste allemand Frank. Ces champignons sont, pour les plantes, des allie?s fantastiques. La conférence présentera a? travers plusieurs exemples les avance?es de la recherche scientifique concernant les mycorhizes et leurs ro?les potentiels dans une agriculture durable.