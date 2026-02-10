Spectacle

Conférence gesticulée

« Une conférence gesticulée est un outil d’éducation populaire, à mi-chemin entre le spectacle et la conférence, qui mêle autobiographie, analyse et théorie (N. Gaillard) ».

Le 19/02/2026 18:30

1 Place de Grand Quai 26460 Bourdeaux Tél. 09 71 53 89 88

Gratuit pour les visiteurs

Celle-ci dénonce la violence ordinaire en entreprises, la
souffrance au travail et les rapports de domination en général,
avec recul , humour et sensibilité. Une expérience dont vous ne
sortirez pas indemnes, mais vivants !
Bar et restauration sur place