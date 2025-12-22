Spectacle, Théâtre

Conférence gesticulée « Agriculture, alimentation : un commun à mettre en sécurité »

Caroline Dumas nous embarque avec elle dans une conférence sur le système alimentaire et agricole, mêlant avec enthousiasme histoire personnelle, expérimentations existantes et concepts théoriques avec simplicité ! Entrée à prix libre.

Le 09/01/2026 20:00

5 Chemin de Chambe, 26800 Montoison 26800 Montoison Tél. 07 44 47 34 27

Payant

Caroline Dumas est ancienne agricultrice, salariée de Terre de Liens, engagée dans la caisse alimentaire de Dieulefit et encore mille autres casquettes l’ayant amenée à relier les différents maillons du système alimentaire.

Sa conférence gesticulée  » Agriculture, alimentation : un commun à sécuriser  » vulgarise des sujets complexes à travers son histoire personnelle, faisant de concepts comme celui de  » caisse alimentaire locale  » des termes facilement appropriables.

Une soirée organisée par l’AMAP Radisel et l’association Agribiodrôme

À la suite de la conférence, un échange autour d’un projet de caisse alimentaire dans la vallée de la Drôme sera proposé.