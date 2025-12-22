Conférence gesticulée « Agriculture, alimentation : un commun à mettre en sécurité »

Caroline Dumas nous embarque avec elle dans une conférence sur le système alimentaire et agricole, mêlant avec enthousiasme histoire personnelle, expérimentations existantes et concepts théoriques avec simplicité ! Entrée à prix libre.

Caroline Dumas est ancienne agricultrice, salariée de Terre de Liens, engagée dans la caisse alimentaire de Dieulefit et encore mille autres casquettes l’ayant amenée à relier les différents maillons du système alimentaire.

Sa conférence gesticulée » Agriculture, alimentation : un commun à sécuriser » vulgarise des sujets complexes à travers son histoire personnelle, faisant de concepts comme celui de » caisse alimentaire locale » des termes facilement appropriables.

Une soirée organisée par l’AMAP Radisel et l’association Agribiodrôme

À la suite de la conférence, un échange autour d’un projet de caisse alimentaire dans la vallée de la Drôme sera proposé.