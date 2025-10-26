Conférence gesticulée : Fallait (pas !) nous crêper le chignon. A l’Hydre

Il y a des moments où l’envie nous prend de regarder le moche, le difficile, ce qu’on a du mal à admettre parce qu’on préfère se raconter que » c’est pas nous ça « . À l’heure du post Metoo et de la sororité brandie en étendards, je vous propose donc que nous nous arrêtions un instant pour examiner les questions de rivalité féminine.

À l’écran ou dans nos vies, quelle est la réalité et l’importance de ce phénomène ? D’où vient-il ? Comment va-t-il jusqu’à imprégner les sphères les plus intimes de nos vies ? Des clichés qu’on a intégrés à la mise en concurrence des femmes en passant par les drames amoureux, qu’est-ce qui se joue réellement quand une relation entre deux femmes* est mise à mal ? Pourquoi est-ce qu’on attend de moi que je déteste les exs de mon mec et la meuf de mon ex ?

Et puis… comment en sortir ? SPOILER ALERTE : on parlera patriarcat, émancipation et adelphité. Mais on le fera en se serrant les coudes !

Prix libre au chapeau

Durée : 1h35

Plus d’infos sur ce lien : https://conferences-gesticulees.net…