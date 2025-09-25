Conférence gesticulée : Muriel Conte dans « Bienvenue dans le couloir de la mort »

Une conférence gesticulée pour s’amuser et réfléchir sur la violence ordinaire en entreprise.

Muriel Conte vous propose de l’accompagner dans cette expérience, de traverser les processus d’aliénation dans le management : montrer, dénoncer, décortiquer ces mécanismes de domination en entreprise avec recul, humour et sensibilté.

Un spectacle militant qui dénonce la souffrance au travail et les rapports de domination en général.

C’est une prise de parole publique qui aborde les thèmes du management parsemée de quelques notions économiques (très accessibles), c’est aussi un récit de vie nécessaire et urgent pour reprendre sa puissance : attention, objet sensible !