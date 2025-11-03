Conférence : Gestion du Risque d’Avalanche

Vous êtes passionné.e de sports outdoor l’hiver, skieur.se hors piste ou sur piste, ou amateur.rice de randonnées en raquettes, cette soirée est pour vous !
Venez assister à une conférence gratuite sur la prévention des avalanches et la sécurité en montagne, animée par Valéry Leblond, formateur fédéral FFME.
Apprenez à :
? Identifier et gérer les risques d’avalanches
? Adopter les bons réflexes pour une pratique sécurisée
? Mieux vous préparer à vos sorties en montagne
Cette soirée est une opportunité unique d’échanger avec un expert de la montagne et de renforcer vos connaissances en sécurité hivernale.
Entrée libre et sans inscription – venez nombreux.se, seul.e ou entre ami.e.s !
À la fin de la conférence, partagez un moment convivial avec Valéry et les membres du club Escapade, et découvrez tout ce qu’un club associatif de montagne peut vous offrir…