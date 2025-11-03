Conférence : Gestion du Risque d’Avalanche

The Roof Vercors a le plaisir d’accueillir le Club FFME Escapade Club Romanais Péageois pour une soirée spéciale sur la gestion des risques d’avalanche.

Vous êtes passionné.e de sports outdoor l’hiver, skieur.se hors piste ou sur piste, ou amateur.rice de randonnées en raquettes, cette soirée est pour vous !

Venez assister à une conférence gratuite sur la prévention des avalanches et la sécurité en montagne, animée par Valéry Leblond, formateur fédéral FFME.

Apprenez à :

? Identifier et gérer les risques d’avalanches

? Adopter les bons réflexes pour une pratique sécurisée

? Mieux vous préparer à vos sorties en montagne

Cette soirée est une opportunité unique d’échanger avec un expert de la montagne et de renforcer vos connaissances en sécurité hivernale.

Entrée libre et sans inscription – venez nombreux.se, seul.e ou entre ami.e.s !

À la fin de la conférence, partagez un moment convivial avec Valéry et les membres du club Escapade, et découvrez tout ce qu’un club associatif de montagne peut vous offrir…