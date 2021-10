Conférence : Grandir dans une société qui pousse aux addictions – 100 ans de santé publique

Quelle est la place des drogues (légales et illégales) dans nos vies ? Que nous disent-elles de la société dans laquelle nous évoluons et dans laquelle nos enfants grandissent ?

Des questions (et des réponses !) essentielles pour l’accompagnement éducatif et la prévention afin que chacun (professionnel, parent, proche) puisse trouver une posture juste et adaptée.

Conférence proposée par Tempo Oppelia et animée par Julien Chambon, socio-anthropologue et chef de service pour Tempo Oppelia.