Lors de cette conférence, nous explorerons comment les bols tibétains et en cristal, grâce à leurs fréquences uniques, peuvent transformer notre quotidien en améliorant notre humeur, notre concentration et notre bien-être général. Plongez dans un univers sonore qui apaise l’esprit, réduit le stress et ouvre la voie à une harmonie intérieure.
Conférence : Harmonie des vibrations : les bols tibetains et en cristal pour notre bien-être intérieur
Découvrez le pouvoir des vibrations et leur influence sur notre équilibre mental et émotionnel.
30 rue Henri-Dunant 26000 Valence Tél. 04 75 56 81 79