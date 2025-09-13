Conférence: Histoire de l’électricité : de l’expérience de salon à son omniprésence

Conférence ouverte à tous, personnes adhérentes comme non adhérents à ACCES.

Le 17/10/2025 18:00

avenue du Vercors 26300 Marches Tél. 04 75 05 04 45

Contacter par mail Site internet
Payant

Les phénomènes électriques sont connus depuis l’Antiquité; à partir du 17° siècle, de nombreuses découvertes se sont succédées amenant à une révolution qui a modifié notre façon de vivre. Frédérick Thollon, inspecteur Général de l’Education Nationale honoraire animera cette conférence sur le sujet.