Conférence : Histoire d’un credo insolite

En 1879 deux moines cisterciens trappistes, artistes peintres, de l’abbaye Notre Dame d’Aiguebelle décorent murs et voûtes de l’église de Montjoyer invitant tous les chrétiens à les suivre dans une croisade de la foi.

Les tableaux et les personnages des peintures murales sont des portes qui s’ouvrent sur l’Histoire de l’Église et en particulier sur celle de leur communauté cistercienne. L’immersion dans l’Histoire politico religieuse de l’Église nous permet de comprendre les intentions réelles des artistes : Jérôme Mondal et François Doriel.

Sur la forme de leur ouvrage, les artistes adoptent le style codifié de l’art roman du 12éme siècle avec des symboles et allégories qu’il faut décrypter et décoder. Cette imitation leur permet la création de symboles relatifs aux mystères de l’Église. La technique de la symétrie bilatérale utilisée permet une lecture plus complète de tableaux associés.

Sur le fond, ces peintures sont un enseignement qui s’appuie sur la théologie trinitaire de saint Paulin patron de cette église (prône l’unité de l’Église romaine) et sur la doctrine de saint Bernard de Clairvaux promoteur de l’ordre cistercien (prône l’amour du prochain).

L’Église liée au pouvoir depuis des siècles se trouve en 1879 avec la troisième république isolée et marquée par la déchristianisation. Les peintures proposent un cheminement de la profession de foi : prière contemplative qui se transforme peu à peu en une prière collective qui s’élève : C’est le crédo insolite :

OUI, JE CROIS