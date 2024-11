ConfÃ©rence : IA : face Ã  la technologie de l’intelligence artificielle

La technologie de l’IA apporte des avantages majeurs dans de nombreux domaines mais sans garde-fous éthiques, elle risque de reproduire les préjugés et les discriminations du monde réel et de menacer les droits de l’homme et des libertés fondamentales. Quels sont les enjeux sociétaux et environnementaux ? Quelle gouvernance ? Mireille Clapot, Députée de la Drôme, détaillera les « 30 recommandations pour mieux encadrer l’usage de l’IA » proposée par la Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP) qu’elle a présidée et les perspectives d’une mission « IA et égalité de genre » qu’elle propose à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.